Заявление об "прекращении огня" Россией на Рождество не заслуживает доверия, - Боррель

Заявление российского диктатора Владимира Путина о прекращении огня в честь православного Рождества не заслуживающим доверия. Приказ выглядит как попытка Москвы выиграть время для перегруппировки своих войск.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Кремль совершенно не заслуживает доверия, и это заявление об одностороннем прекращении огня не заслуживает доверия. Именно Россия начала эту незаконную агрессию. Когда агрессор говорит о прекращении огня, я думаю, что реакция, которая возникает у всех нас, - это скептицизм перед лицом такого лицемерия", - заявил он.

Боррель призвал к "конкретным действиям на местах", включая "полное прекращение военных атак" и вывод Москвой войск и военной техники с украинской территории.

"В отсутствие таких конкретных действий одностороннее прекращение огня выглядит как попытка России выиграть время для перегруппировки своих войск и попытаться восстановить свою подорванную международную репутацию", - подчеркнул он.

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин поручил ввести так называемый "режим прекращения огня" на Рождество.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе. США также скептически относятся к предложению Кремля по "рождественскому перемирию".

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