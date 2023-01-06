ua ru
Пт, 06 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Заявление об "прекращении огня" Россией на Рождество не заслуживает доверия, - Боррель

Новина українською →
Брюссель, Пятница 06 января 2023 19:54
Заявление об "прекращении огня" Россией на Рождество не заслуживает доверия, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Заявление российского диктатора Владимира Путина о прекращении огня в честь православного Рождества не заслуживающим доверия. Приказ выглядит как попытка Москвы выиграть время для перегруппировки своих войск.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Кремль совершенно не заслуживает доверия, и это заявление об одностороннем прекращении огня не заслуживает доверия. Именно Россия начала эту незаконную агрессию. Когда агрессор говорит о прекращении огня, я думаю, что реакция, которая возникает у всех нас, - это скептицизм перед лицом такого лицемерия", - заявил он.

Боррель призвал к "конкретным действиям на местах", включая "полное прекращение военных атак" и вывод Москвой войск и военной техники с украинской территории.

"В отсутствие таких конкретных действий одностороннее прекращение огня выглядит как попытка России выиграть время для перегруппировки своих войск и попытаться восстановить свою подорванную международную репутацию", - подчеркнул он.

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин поручил ввести так называемый "режим прекращения огня" на Рождество.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе. США также скептически относятся к предложению Кремля по "рождественскому перемирию".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Перемирие на Донбассе Российская Федерация Евросоюз
NEWS
Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - Генштаб
Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - Генштаб
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет