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20-летним на заметку: как жить "по-богатому" и при этом не влезать в кредиты

Понедельник 16 июня 2025 11:15
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20-летним на заметку: как жить "по-богатому" и при этом не влезать в кредиты Как не тратить лишних денег, но жить без ограничений (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

В 20 лет часто хочется жить на полную: модно одеваться, ездить в отпуска, ходить в рестораны. Однако "жить по-богатому" - это не о "показухе", а о разумном управлении средствами.

РБК-Украина со ссылкой на издание Go Banking Rates объясняет, как научиться финансовой грамотности смолоду, чтобы в будущем не пришлось брать кредиты на базовые потребности.

Привычки, ведущие к финансовой свободе

Начать стоит с простого - тратить меньше, чем зарабатываешь. Создайте привычку вести учет расходов и доходов, это откроет глаза на реальную картину.

Избегайте долгов ради временных радостей - новый смартфон не стоит длительного кредитного ярма. Научитесь пользоваться только теми деньгами, которые действительно имеете.

Счет за обучение, аренда, еда - это приоритеты, а не последние кроссовки из рекламы. Своевременные платежи и избежание штрафов помогают формировать хорошую кредитную историю. Это важно, когда придет время брать ипотеку или оформлять бизнес-кредит.

Имейте "подушку безопасности"

Жить по-богатому - это знать, что ты выдержишь финансовую бурю.

Создайте резервный фонд, который сможет покрыть расходы хотя бы на три месяца. Такие средства пригодятся при потере работы, переезде или внезапном ремонте.

Даже если начать с 1000 гривен в месяц - это уже движение в правильном направлении. Удобно держать эти деньги на отдельном счете, чтобы не было соблазна их потратить.

Регулярное пополнение резерва - это инвестиция в собственную стабильность. В критический момент эти сбережения позволят принимать спокойные решения, а не паниковать.

20-летним на заметку: как жить &quot;по-богатому&quot; и при этом не влезать в кредитыРазумное планирование расходов на годы вперед гарантирует финансовую независимость (фото: Getty)

Инвестируй в будущее уже сегодня

Пенсия может казаться далекой, но начинать откладывать на нее стоит как можно раньше. Чем раньше начнешь - тем меньше придется откладывать ежемесячно.

Воспользуйтесь преимуществами сложного процента: чем дольше деньги работают, тем больше они приносят. Если есть возможность, откройте счет для инвестиций - даже с небольшой суммой.

Изучайте, как работают индексные фонды и долгосрочные инвестиции - они проще, чем кажется. Регулярность важнее суммы - главное вкладывать стабильно, несмотря на колебания рынка. Такой подход с годами сделает тебя действительно богатым - без излишков и долгов.

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