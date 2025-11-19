ua en ru
Политика

"Всегда будет мало": Путин снова размечтался дожить до 150 лет

Россия, Среда 19 ноября 2025 23:20
UA EN RU
"Всегда будет мало": Путин снова размечтался дожить до 150 лет Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин публично размечтался о желании прожить до 150 лет. При этом он цинично заявил, что ему и такого срока жизни будет мало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские медиа.

В частности, в ответ на вопрос пропагандистов во время конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Москве Путин заявил, что ему будет мало даже 150 лет.

""Можно, наверное, довести (продолжительность жизни, - ред.) и до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало, как и денег, всегда. Главный вопрос не в том, сколько прожить. А в том, как прожить, зачем и ради чего", - цинично заявил диктатор.

При этом Путин похвастался тем, что якобы прошел ежегодный плановый медосмотр. Он признался, что врачи обследовали его почти двое суток, и здоровье у российского диктатора якобы "хорошее".

"Я только что проходил ежегодное обследование, это заняло у меня почти двое суток, с ночевкой в клинике. Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава богу, все хорошо", - заверил Путин.

Напомним, что в начале сентября этого года во время военного парада в Пекине руководитель Китая Си Цзиньпин и Путин обсудили тему человеческого долголетия и возможность жить до 150 лет. Их разговор случайно зафиксировал "горячий микрофон", а дальше он попал в сеть.

В частности, Путин сказал Си о трансплантации органов, а руководитель Китая продвигал тему технологий. В разговоре также участвовал диктатор КНДР Ким Чен Ын. Все три лидера имеют причины волноваться за здоровье: Путину и Си уже по 72 года, а 41-летний Ким Чен Ын также имеет большие проблемы со здоровьем.

Интересно, что после разговора Си Цзиньпина и Путина о жизни до 150 лет в китайской соцсети Weibo зацензурировали поиск по соответствующему запросу. Там невозможно найти что-либо, где есть словосочетание "150 лет".

