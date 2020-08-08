Дощі у чотирьох областях і спека до +35: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Найспекотніше буде на півдні країни

Сьогодні, 8 серпня, погода переважно на всій території України буде сухою та спекотною, а дощі очікуються лише у чотирьох західних областях. Температура повітря в Україні коливатиметься від +27 до +35.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, дощі та грози сьогодні будуть спостерігатися у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. У всіх інших регіонах опадів не передбачають, однак очікується помірна хмарність.

У західних областях температура вдень становитиме від +27 до +31. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +15 +18 градусів.

У центральних та північних областях температура вдень буде коливатися від +27 до +31, а вночі від +16 до +19.

У південних та східних областях температура вдень буде в межах +28 +35, а вночі вона опуститься до +16 +22.

Фото: погода в Україні на 8 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві та області буде спостерігатись помірна хмарність. Температура повітря вдень очікується від +27 до +29, а вночі від +16 +18 тепла.

Фото: погода в Києві та області на 8 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, на вихідні погода в Україні буде спекотною, втім у західних областях будуть грозові дощі.

Крім того, раніше РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні в серпні буде теплою і з помірною кількістю опадів.