Завтра завершується реєстрація на єдині іспити на магістратуру
Завтра, 3 червня, о 18:00 завершується реєстрація вступників на магістратуру. Зареєструватися потрібно, щоб скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).
Про це нагадають у прес-службі МОН.
Єдине фахове випробування в цьому році складають вступники на спеціальності "Право" і "Міжнародне право".
За даними Українського центру оцінювання якості освіти, станом на 2 червня успішно зареєструвалися майже 194 тисячі осіб (ЄВІ) і понад 13 тисяч осіб (ЄФВВ).
Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного з вибраних вступником закладів вищої освіти за умови особистої присутності особи, яка бажає брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра та/або дистанційно.
Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня, єдиного фахового вступного випробування – 2 липня.
Вступні випробування проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах країни (крім Донецька і Луганська). У Донецькій та Луганській областях працюватимуть пункти у Слов’янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуці, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.
Нагадаємо, реєстрація на іспити для вступу до магістратури стартувала в Україні 11 травня.
Раніше уряд ухвалив постанову про створення єдиного державного іспиту для бакалаврів та магістрів. Уряд також затвердив перелік спеціальностей, які повинні будуть складати цей іспит.