Завтра на Південному мосту буде частково обмежено рух транспорту

У вівторок, 9 квітня, на естакаді Південного мостового переходу (виїзд зі Столичного шосе у напрямку проспекту Миколи Бажана) буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що із 9-ї ранку до 17-ї вечора 9 квітня у зв’язку із ремонтом покриття частково обмежать рух транспорту.

"Із 09:00 до 17:00 9 квітня на естакаді Південного мостового переходу (виїзд зі Столичного шосе у напрямку просп. Миколи Бажана) буде частково обмежено рух транспорту у зв’язку із ремонтом покриття. Про це повідомили у КК "Київавтодор", - йдеться у повідомлені.

Комунальна корпорація "Київавтодор" звертається до водіїв із проханням з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що у Києві з 5 по 8 квітня частково обмежать рух транспорту по мосту імені Патона.

Крім того, з 31 березня було змінено розклад руху поїздів міської електрички.