Завтра по всій Україні очікуються дощі з грозами

В Україні погода завтра, 25 травня, погіршиться, очікуються короткочасні дощі з грозами, в деяких областях значні дощі. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, 25 травня короткочасні дощі з грозами, вдень у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні дощі.

Вітер південний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м / с, під час гроз місцями пориви і шквали 15-20 м / с, в окремих районах град.

Температура в західних областях вночі до +12, вдень +22; на решті території вночі до +17, вдень до +25.

Нагадаємо, в Україні протягом суботи і неділі, 25 і 26 травня, очікується дощова погода по всій території, температура повітря становитиме до +26. У Києві 25 травня дощі, грози, при грозах - поривчастий вітер. У неділю, 26 травня, місцями невеликий дощ, гроза. Температура повітря в столиці +23-25 градусів.

Додамо, на Закарпатті внаслідок підтоплень, які були викликані сильними дощами, станом на 24 травня залишаються підтопленими 23 житлових будинки. Водою зруйновано 930 м берегових укріплень. Крім того, в смт Воловець у річку Вича впав у річку і зник 10-річний хлопчик. Хлопчика досі не знайдено.