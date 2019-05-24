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Завтра по всій Україні очікуються дощі з грозами

Новини » Суспільство    24.05.2019 - 15:15
Завтра по всій Україні очікуються дощі з грозами
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура очікуються до +25 градусів

В Україні погода завтра, 25 травня, погіршиться, очікуються короткочасні дощі з грозами, в деяких областях значні дощі. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, 25 травня короткочасні дощі з грозами, вдень у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні дощі.

Вітер південний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м / с, під час гроз місцями пориви і шквали 15-20 м / с, в окремих районах град.

Температура в західних областях вночі до +12, вдень +22; на решті території вночі до +17, вдень до +25.

Завтра по всій Україні очікуються дощі з грозами

Нагадаємо, в Україні протягом суботи і неділі, 25 і 26 травня, очікується дощова погода по всій території, температура повітря становитиме до +26. У Києві 25 травня дощі, грози, при грозах - поривчастий вітер. У неділю, 26 травня, місцями невеликий дощ, гроза. Температура повітря в столиці +23-25 градусів.

Додамо, на Закарпатті внаслідок підтоплень, які були викликані сильними дощами, станом на 24 травня залишаються підтопленими 23 житлових будинки. Водою зруйновано 930 м берегових укріплень. Крім того, в смт Воловець у річку Вича впав у річку і зник 10-річний хлопчик. Хлопчика досі не знайдено.

В Києві 24-25 травня очікуються грози Синоптик прогнозує на вихідні дощову погоду
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