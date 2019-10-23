ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Завтра повітря в Україні прогріється +26

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 16:58
Завтра повітря в Україні прогріється +26
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі та зранку очікується туман

Погода в Україні завтра, 24 жовтня, очікується теплою та без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Зазначається, що вночі та вранці очікуються тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Крім того, вночі температура повітря вночі коливатиметься від 5 до10 градусів, в Карпатах - 0-5 градусів. Вдень повітря прогріється до 15-20 градусів, а в Закарпатській області та на Прикарпатті очікується підвищення температури до 26 градусів тепла.

Завтра повітря в Україні прогріється +26Раніше синоптики попереджали, що вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

РБК-Україна писало, що густий туман в Києві спричинила температурна інверсія. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний - вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися.

Нагадаємо, що ситуація з забрудненням повітря в Києві покращиться орієнтовно наступного тижня.

Робота семи морських портів України обмежена через туман Завтра Україну накриє туман
Новини України ТуманПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся