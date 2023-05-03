Завтра в Украину придет похолодание. Синоптик назвала регионы

Завтра, в четверг, 4 мая, в Украине ожидается небольшое похолодание, которое коснется двух регионов. На остальной территории будет тепло, до +22 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Островок похолодания коснется западных и северных областей Украины. Температура воздуха снизится в течение дня до +11...+15 градусов", - рассказала она.

На остальной территории Украины, по словам синоптика, днем будет +16...+22 градуса.

Осадки

Кроме того, по данным Диденко, атмосферный фронт, который принесет это небольшое похолодание, обусловит небольшие дожди только на западе и севере Украины.

"Центр, восток, юг Украины завтра - сухая солнечная погода", – констатировала она.

Погода в Киеве

В столице осадков хотя и не будет, "но увеличится облачность".

"Температура воздуха будет оставаться в комфортных пределах, но все же снизится до +16 градусов", - предупредила Диденко.

Как сообщалось, средняя месячная температура в Украине в мае 2023 года прогнозируется в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов. Это близко к норме.

Напомним, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 9,6 градуса тепла, что ниже климатической нормы на 0,4 градуса. Количество осадков превысило норму в 1,5 раза.