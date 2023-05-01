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Холодный апрель вошел в Топ-10 по количеству осадков в истории Киева

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Украина, Понедельник 01 мая 2023 12:02
Холодный апрель вошел в Топ-10 по количеству осадков в истории Киева Фото: количество осадков в Киеве превысило норму в 1,5 раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 9,6 градусов тепла, что ниже климатической нормы на 0,4 градусов. Количество осадков превысило норму в 1,5 раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным синоптиков, холоднее всего было 4 апреля, когда минимальная температура снизилась к утру до 1,1 градусов, а теплее всего - 24 числа, когда максимальная температура повысилась до 20,1 градусов тепла.

Осадков по проспекту Науки выпало 102 мм или 243% климатической нормы. Нынешний апрель занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года.

Холодный апрель вошел в Топ-10 по количеству осадков в истории Киева

Напомним, 5 апреля в Киеве был обновлен рекорд суточного количества осадков - 20,6 мм, что на 3,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1933 года.

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