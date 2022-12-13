Завтра в Украине изменится процедура регистрации автомобилей: что нового

В Украине с завтра, 14 декабря, вступают в силу новые правила регистрации и перерегистрации транспортных средств.
Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
С 14 декабря, прежде чем обратиться в территориальный сервисный центр МВД, нужно будет пройти и получить исследование транспортного средства у специалистов экспертной службы МВД. Вывод экспертной службы будет действовать 10 дней.
"С завтрашнего дня будет действителен перечень услуг, которые возможно будет получить, и где вообще экспертное исследование не будет смысла делать. Это, например, услуги при потере номерного знака или потере свидетельства о регистрации транспортного средства, или по перерегистрации транспортного средства, полученного по наследству", - уточнил он.
Начальник ГСЦ рассказал и об услугах, где исследование специалистами экспертных служб МВД вообще не требуется.
К этим услугам относятся регистрация нового транспортного средства, перерегистрация транспортного средства при замене анкетных данных владельца или физического или юридического лица, снятие с учета транспортного средства в связи с его выбраковкой, перерегистрация транспортного средства в связи с установкой газобаллонного оборудования.
Рудык также заявил, что, например, если человек покупает новое транспортное средство, то обращаться в экспертную службу МВД нет смысла. Будет достаточно иметь с собой паспорт гражданина Украины, справку о регистрации кода плательщика налога, если она есть, договор, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства, документы, подтверждающие стоимость и, соответственно, конструкцию транспортного средства.
Ранее мы писали, что сервисные центры МВД изменили порядок получения и замены водительского удостоверения. Теперь нет разницы куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права.
Также сообщалось, что главный сервисный центр МВД Украины запустил сервис "Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства".
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