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Завтра в Украине потеплеет: синоптик дала прогноз

Фото: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 7 ноября (Ukrinform GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 7 ноября, в Украине временно потеплеет. При этом осадков не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В четверг в Украине антициклон обусловит всюду сухую воздушную массу, осадков не ожидается. Ветер северо-западный и западный, 5-12 м/с", - рассказала она.

Кроме того, по словам Диденко, температура воздуха в ближайшую ночь составит в западных областях 0...-3 градусов, а на остальной территории Украины +2...+5 градусов.

Кратковременное потепление

В течение дня 7 ноября ожидается кратковременное потепление, столбики термометров поднимутся до +9...+12 градусов, на юге до +12....+15 градусов, только на северо-востоке будет свежее, +7...+9 градусов. 

Погода в Киеве

В Киеве завтра и в ближайшее время каких-либо существенных осадков не предполагается, даже будет светить солнце.

Правда, ожидаются туманы, но в основном будут вклиниваться кандидаты в ночные и утренние часы.

В ближайшую ночь в Киеве +2....+4 градусов, завтра днем ​​потеплеет до +8...+10 градусов

Погода в Украине

Погода в ноябре 2024 в Украине ожидается холоднее на 5-7 градусов. Пока этот сценарий осуществляется.

Этому подтверждением служит тот факт, что 5 ноября в Киеве закончился период без мороза. Впервые этой осенью температура воздуха снизилась до 2,1 градуса мороза. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 21 апреля - всего 198 дней.

Подробнее о погоде в Украине на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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