Завтра в Украине потеплеет: синоптик дала прогноз

"В четверг в Украине антициклон обусловит всюду сухую воздушную массу, осадков не ожидается. Ветер северо-западный и западный, 5-12 м/с", - рассказала она.

Кроме того, по словам Диденко, температура воздуха в ближайшую ночь составит в западных областях 0...-3 градусов, а на остальной территории Украины +2...+5 градусов.

Кратковременное потепление

В течение дня 7 ноября ожидается кратковременное потепление, столбики термометров поднимутся до +9...+12 градусов, на юге до +12....+15 градусов, только на северо-востоке будет свежее, +7...+9 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве завтра и в ближайшее время каких-либо существенных осадков не предполагается, даже будет светить солнце.

Правда, ожидаются туманы, но в основном будут вклиниваться кандидаты в ночные и утренние часы.

В ближайшую ночь в Киеве +2....+4 градусов, завтра днем ​​потеплеет до +8...+10 градусов