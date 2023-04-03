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Снег на западе и до +17 на востоке: какой будет погода в Украине до конца недели

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Украина, Понедельник 03 апреля 2023 16:00
Снег на западе и до +17 на востоке: какой будет погода в Украине до конца недели Фото: в Украине ожидаются дожди и облачная погода (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине на этой неделе ожидается дождливой и облачной. На западе страны прогнозируют мокрый снег, а вот на востоке воздух прогреется до +17.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 3 апреля

Снег на западе и до +17 на востоке: какой будет погода в Украине до конца недели

По всей Украине ожидаются дожди. Также на западе, кроме дождей, будет мокрый снег. Теплее всего будет на юге до 15 градусов тепла, а холоднее всего на западе до 3-4 градусов тепла.

Прогноз погоды на 4 апреля

Снег на западе и до +17 на востоке: какой будет погода в Украине до конца недели

На севере, востоке и в Крыму будет облачно. В других регионах ожидаются дожди, на западе дождь с мокрым снегом. Теплее всего будет в Крыму до 19 градусов тепла, а холоднее всего на западе до 3-4 градусов тепла.

Прогноз погоды на 5 апреля

Снег на западе и до +17 на востоке: какой будет погода в Украине до конца недели

По всей Украине все еще будут дожди, а на западе опять же дождь с мокрым снегом. Теплее всего будет на севере, востоке и Крыму до 15-17 градусов тепла, а холоднее всего на западе до 4-6 градусов тепла.

Прогноз погоды на 6 апреля.

Снег на западе и до +17 на востоке: какой будет погода в Украине до конца недели

На юге будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В других регионах дождь, на западе еще будет мокрый снег. Теплее всего будет на востоке и юге до 13-14 градусов тепла, а холоднее всего на Закарпатье до 4 градусов тепла.

Прогноз погоды на 7 апреля

Снег на западе и до +17 на востоке: какой будет погода в Украине до конца недели

На Закарпатье и Буковине будут дожди и мокрый снег, в других регионах будет облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди. Холоднее всего будет на Закарпатье и Буковине до 7 градусов тепла, в других регионах температура будет примерно одинаковая до 10-13 градусов тепла.

Прогноз погоды на 8 апреля

Снег на западе и до +17 на востоке: какой будет погода в Украине до конца недели По всей Украине будет облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди. Температура по всем регионам почти одинакова до 10-13 градусов тепла.

Ранее мы писали о том, что в прошлую среду, 29 марта, в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. При этом исторический рекордный максимум скорости ветра в столице был зафиксирован в 1881 году.

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