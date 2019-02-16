Завтра в Україну прийде потепління

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура повітря прогріється до 13 градусів тепла

Завтра, 17 лютого, на всій території України синоптики прогнозують потепління, температура повітря підніметься до 13 градусів тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентра, опадів в Україні завтра не очікується. Натомість значно підвищиться температура повітря.

Так, найтепліше буде у західних та південних областях. Повітря там прогріється до 10-13 тепла вдень, тоді як вночі буде близько 0 градусів.

У східних областях температрура вдень триматиметься близько 6-8 тепла. У Києві завтра повітря прогріється до 9 тепла.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 16 лютого, істотних опадів не прогнозують, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вдень 3-5 градусів тепла.

Як писало РБК-Україна, 16 лютого у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями невеликий мокрий сніг з дощем, на решті території без опадів. Середня температура повітря вдень +1+6°С.