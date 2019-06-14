Завтра Україну накриють дощі

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві буде без опадів, температура +32

Погода в Україні завтра, 15 червня, очікується дощова, температура +34. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 15 червня в Україні вночі без опадів, вдень у північних, більшості західних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний і північно-східний (у західній частині південно-східний), 5-10 м / с.

Температура повітря вночі +16 +21, у східних областях та в Карпатському регіоні місцями +12 +15, вдень +27 +32 градуси. На півдні і на сході країни температура повітря складе +34 градуси.

У Києві завтра без опадів, лише у другій половині дня місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі близько +20, вдень +30 +32 градуси.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що на вихідних, 15-16 червня, в Україні буде спекотно, температура повітря становитиме до +35 градусів. Також вона зазначила, що в Києві на вихідні буде утримуватиметься спека - +30 +33 градуси. При цьому грозовий дощ можливий у столиці в суботу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні сьогодні буде без опадів, лише на заході очікуються короткочасні дощі, температура +33.

Також зафіксували новий температурний рекорд. У ніч на п'ятницю температура повітря у Києві не опустилася нижче +20,1 градусів за Цельсієм, що побило рекорд зафіксований у 1927 році.