В Україні завтра тепло і без опадів

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

На крайньому заході країни очікуються короткочасні дощі, грози

Погода в Україні завтра, 14 червня, буде без опадів, лише на заході очікуються короткочасні дощі, температура +33. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 14 червня в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний (у південній та східній частині північно - східний), 5-10 м / с.

Температура вночі +16 +21 градусів, а вдень прогріється до +28 +33 градуси. На півночі Лівобережжя температура вночі +13 +18, вдень +25 +30. У Карпатах вночі +11 +16, а вдень стовпчик термометра підніметься до +22 +27 градусів.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, сьогодні, 12 червня, в Україні буде без опадів, лише в Криму, вдень і в Карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя місцями очікується короткочасний дощ і гроза. Температура повітря вдень вдень +29 +34 градуси.

Крім того, що в Києві з 13 по 15 червня очікується висока (4 рівня) пожежна небезпека. Також синоптики прогнозують з 16 по 17 червня надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку.

Також 11 червня у столиці був зафіксований температурний рекорд - найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +20,2 градусів за Цельсієм