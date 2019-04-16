Завтра Україну знову накриють дощі

Погода в Україні завтра 17 квітня все ще буде прохолодною, на більшості території країни очікуються дощі. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Українського гідрометцентру.

Синоптики прогнозують 17 квітня подекуди дощі, а в Карпатах з мокрим снігом, на Прикарпатті місцями значні дощі, лише вночі на півдні країни без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у східній частині вдень окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +2-7 градусів тепла, вдень +8-13 градусів, на Закарпатті до +17 градусів.

Раніше повідомлялося, що погода в Києві протягом найближчих днів залишатиметься холодною, 18-19 квітня у очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів.

РБК-Україна писало, що за прогнозом синоптика Наталки Діденко потепління і припинення опадів в Україні очікується з 18 квітня.

Натомість за даними Укргідрометцентру, 18-19 квітня у центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, 19 квітня і у Львівській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів ( I рівень небезпечності, жовтий); у східних, Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки у повітрі 0-3 градусів (II рівень небезпечності, помаранчевий).