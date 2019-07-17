Завтра Україну місцями накриють дощі з грозами

Погода в Україні завтра, 18 липня, буде без опадів, лише в декількох областях очікуються дощі та грози, температура повітря +30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гідрометцентру в Facebook.

Як повідомляють синоптики, 18 липня в Україні без опадів, лише вдень у північних, Волинській і Рівненській областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ і гроза.

Вітер переважно західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +9 +14, на узбережжі морів до +18 градусів. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +20 +25, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях до +25 +30 градусів. У Карпатах вночі очікується +5 +10,а вдень +11 +16 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 17-18 липня в більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей буде надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що у найближчі дні температура повітря вдень становитиме +21 +25 градусів, у східних областях, у південній частині та в Дніпропетровській області очікується +25 +29 градусів.