Завтра Україну місцями накриють дощі з градом

Погода в Україні у четвер, 8 серпня: місцями прогнозуються короткочасні дощі, в окремих районах буде град. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Українського гідрометцентру.

Зокрема, дощі очікуються у західних, північних та більшості центральних областей.

"8 серпня у західних, вдень також і в північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, посилення вітру до 15-20 м/с, в окремих районах град; на решті території без опадів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у КМДА попередили, що погода в Києві 8 серпня погіршиться, у столиці і області очікуються грози і сильний вітер. Днем у столиці 8 серпня очікуються грози, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Як писало РБК-Україна раніше, синоптик Наталія Діденко інформувала, що 7 серпня погода покращиться по всій території країни, температура повітря підвищиться до +30. У Києві сьогодні очікується +26 +28 градусів і також можливо буде дощ і гроза.

Крім того, синоптики попереджали про те, що 6-8 серпня в північних (крім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.