Завтра в Україні значно потепліє

Погода в Україні у четвер 25 квітня буде сонячною та теплою, у західних областях ймовірні невеликі дощі. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, найближча ніч ще буде прохолодною +4+11 градусів, а вже протягом дня температура повітря досягне +20+26 градусів.



На узбережжях українських морів холодне море освіжатиме повітря до +16+19 градусів. На Правобережжі вітер буде поривчастим, до сильного.



У Києві 25 квітня обіцяє сонце та тепло, впродовж дня +20+23 градуси.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні сьогодні, 24 квітня, буде теплою, однак в західних областях очікуються сильні пориви вітру. За даними Укргідрометцентру, 24 квітня в західних областях пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий). Загалом вдень повітря прогріється до +18-23 градусів, в західній частині та на узбережжі морів +14-19 градусів.

РБК-Україна писало, що перед Великоднем у ніч на неділю дощі та подекуди грози пройдуть у західних областях України, вдень 28 квітня на заході також періодично дощитиме і волога хмарність пошириться на Житомирську, Вінницьку та Київську область.

У західних областях вдень 28 квітня похолодає на 3-6 градусів. На решті території України в неділю очікується тепла погода.