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Синоптики попередили про сильний вітер у західних областях

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 09:23
Синоптики попередили про сильний вітер у західних областях
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Очікуються пориви вітру 15-20 м/с

Погода в Україні сьогодні, 24 квітня, буде теплою, однак в західних областях очікуються сильні пориви вітру. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

За даними Укргідрометцентру, 24 квітня в західних областях пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий).

Раніше повідомлялося, що 24 квітня в Україні температура вночі +3-8 градусів тепла, вдень +18-23 градусів, в західній частині та на узбережжі морів +14-19 градусів. Заморозки з України відступають. Вітер південно-східний (у східних областях - північно-західний), 5-10 м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с.

У Києві середа буде сухою, із сонцем та з температурою повітря близько +20 градусів. 

РБК-Україна писало, що перед Великоднем у ніч на неділю дощі та подекуди грози пройдуть у західних областях України, вдень 28 квітня на заході також періодично дощитиме і волога хмарність пошириться на Житомирську, Вінницьку та Київську область. 

У західних областях вдень 28 квітня похолодає на 3-6 градусів. На решті території України в неділю очікується тепла погода. 

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