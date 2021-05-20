Завтра в Україні стартує ЗНО: що потрібно взяти з собою на тестування

Про це повідомили у міністерстві освіти і науки (МОН) України .

Друге та третє тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться на початку наступного тижня - 24 та 25 травня.

Допуск учасників розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Процедура допуску передбачає проходження термометрії й ідентифікації учасників ЗНО. Для цього з собою потрібно взяти:

оригінал сертифіката ЗНО;

паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у ЗНО, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Якщо не буде якогось з документів, учасника не допустять до складання тестування. Також в участі буде відмовлено, якщо людина запізниться і прибуде в пункт тестування пізніше, ніж в 10:50.

На тестуванні з собою також варто мати: