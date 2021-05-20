Завтра в Україні стартує ЗНО: що потрібно взяти з собою на тестування
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) почнеться вже завтра, 21 травня. Першим проведуть тестування з хімії.
Друге та третє тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться на початку наступного тижня - 24 та 25 травня.
Допуск учасників розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Процедура допуску передбачає проходження термометрії й ідентифікації учасників ЗНО. Для цього з собою потрібно взяти:
- оригінал сертифіката ЗНО;
- паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті;
- запрошення-перепустки для участі у ЗНО, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
Якщо не буде якогось з документів, учасника не допустять до складання тестування. Також в участі буде відмовлено, якщо людина запізниться і прибуде в пункт тестування пізніше, ніж в 10:50.
На тестуванні з собою також варто мати:
- 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
- пляшечку з питною водою без етикетки;
- засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.
РБК-Україна писало, що основна сесія ЗНО тримватиме до 15 червня за графіком. Додаткова сесія пройде з 29 червня по 16 липня.
Раніше повідомлялося, що напередодні проведення ЗНО в Україні активізувалися шахраї. Зловмисники через мережу пропонують придбати нібито відповіді на тести ЗНО-2021.