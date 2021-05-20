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Завтра в Україні стартує ЗНО: що потрібно взяти з собою на тестування

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Четвер 20 травня 2021 15:56
Завтра в Україні стартує ЗНО: що потрібно взяти з собою на тестування Фото: ЗНО в Україні стартує 21 травня (УНІАН)
Автор: Инна Собора

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) почнеться вже завтра, 21 травня. Першим проведуть тестування з хімії.

Про це повідомили у міністерстві освіти і науки (МОН) України.

Друге та третє тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться на початку наступного тижня - 24 та 25 травня.

Допуск учасників розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Процедура допуску передбачає проходження термометрії й ідентифікації учасників ЗНО. Для цього з собою потрібно взяти:

  • оригінал сертифіката ЗНО;
  • паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті;
  • запрошення-перепустки для участі у ЗНО, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Якщо не буде якогось з документів, учасника не допустять до складання тестування. Також в участі буде відмовлено, якщо людина запізниться і прибуде в пункт тестування пізніше, ніж в 10:50.

На тестуванні з собою також варто мати:

  • 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
  • пляшечку з питною водою без етикетки;
  • засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

РБК-Україна писало, що основна сесія ЗНО тримватиме до 15 червня за графіком. Додаткова сесія пройде з 29 червня по 16 липня.

Раніше повідомлялося, що напередодні проведення ЗНО в Україні активізувалися шахраї. Зловмисники через мережу пропонують придбати нібито відповіді на тести ЗНО-2021.

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