Сьогодні Україну продовжать заливати дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві очікується дощ з грозами, вдень до +30

Погода в Україні 10 червня 2019 буде дощовою, лише на сході та в Криму буде сухо, температура місцями прогріється до +33. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України буде сухо та малохмарно, температура вдень від +30до +33, вночі від +17до +22. У центральних регіонах погода буде дощовою та з грозами вдень від +28 до +33, вночі від +15 до +21. На півдні також дощі з грозами, температура повітря вдень від +29 до +32, вночі від +18 до +21. У Криму без опадів, вдень від +29 до +31, вночі від +20 до +22.

Захід України сьогодні продовжать заливати дощі з грозами, вдень від +25 до +30, вночі від +13 до +18. У північних областях також очікуються опади, вдень від +28 до +31, вночі від +16 до +19.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 10 червня вдень очікуються дощі, місцями з грозами, денна температура повітря коливатиметься від +28 до +30, вночі від +17 до +19. Вітер східний, 5-10 м/с.