Завтра в Україні похолодає

Завтра погода в Україні ускладниться, у східній частині очікується мокрий сніг та дощ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Укргідрометцентру.

Як повідомляється, 3 квітня в Україні без опадів, окрім східних областей. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від +1 градусів до -4 морозу, вдень +6-11 градусів, у східних областях +3-5 градусів; на Закарпатті вночі +2-7 градусів, вдень +12-15 градусів.

РБК-Україна писало, що завтра Україну накриють північно-східні повітряні потоки, які принесуть холод і поривчастий вітер. Потепління в Україні до +15 очікується в суботу-неділю.

Нагадаємо, за даними Вазіри Мартазінова, завідувачки відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, навесні 2019 року погода в Україні очікується досить тепла, без опадів у квітні, з дощами в травні. В квітні після 10 числа до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми.

Зазначимо, середньомісячна температура березня 2019 року у Києві становила 5,1 градусів тепла, що перевищує кліматичну норму на 4,4 градусів.