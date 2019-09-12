Завтра в Україні температура знизиться до +5

Погода в Україні, завтра, 13 вересня, в деяких регіонах температура знизиться до +5, на півдні очікується до +30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз українського Гідрометцентру.

За даними Гідрометцентру, в Карпатах температура повітря вночі опуститися до +5-10 градусів, вдень очікується +14-19. В іншій частині України очікується +23-28 вдень, +7-12 - вночі. На узбережжі морів вночі температура буде в межах +13-18, вдень до +30.

Вітер змінний, 3-8 м/с. Прогнозується погода без опадів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в період з 12 по 16 вересня на всій території України, крім Карпат, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Пожежна небезпека досягне 5-го класу.

Також повідомлялося, що 12 вересня в Чорнобильській зоні збільшилася площа лісової пожежі майже в три рази - з 4 гектарів до 11.

Також, погода в Україні до кінця тижня очікується прихід справжньої осені. На вихідних, 14-15 вересня, можливо різке похолодання. У суботу, 14 вересня, по всій Україні дощі, крім півдня та деяких західних областей.