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Завтра в Україні очікуються значні дощі і грози

Новини » Суспільство    16.08.2019 - 17:02
Завтра в Україні очікуються значні дощі і грози
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра у східних областях очікуються грозові дощі та шквали

Погода в Україні завтра, 17 серпня, остаточно погіршиться, очікуються значні дощі і грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Укргідрометцентру.

Зазначається, що 17 серпня у східний областях будуть грозові дощі, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

У північних, більшості центральних областей, вночі у Приазов'ї та Криму накриє місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Також вітер очікується північно-західний (у східній частині південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі +9+14 , вдень +18+23 градусів (у Карпатах вночі +5+10 , вдень +11+16 градусів); на півдні та сході країни вночі +14+19 , вдень +24+28 градусів.

Завтра в Україні очікуються значні дощі і грози

Фото: погода на 17 серпня

Нагадаємо, що погода в Україні в суботу, 17 серпня, буде однією із самих прохолодних у Європі. Денна температура повітря становитиме +17+24 градусів. У неділю, 18 серпня, температура повітря почне вирівнюватися.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, з наступного тижня в Україні очікується значне потепління. Денна температура в Києві 19 серпня становитиме +25+27 градусів тепла, буде сонячно і без опадів.

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