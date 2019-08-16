Завтра в Украине ожидаются значительные дожди и грозы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в восточный областях ожидаются грозовые дожди и шквалы

Погода в Украине завтра, 17 августа, окончательно ухудшится, ожидаются значительные дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Укргидрометцентра.

Сообщается, что 17 августа в восточный областях будут грозовые дожди, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

В северных, большинстве центральных областей, ночью также в Приазовье и Крыму накроет местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Также ветер ожидается северо-западный (в восточной части - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью +9+14 , днем ​​+18+23 градусов (в Карпатах ночью +5+10 , днем ​​+11+16 градусов); на юге и востоке страны ночью +14+19 , днем ​​+24+28 градусов.

Фото: погода на 17 августа

Напомним, что погода в Украине в субботу, 17 августа, будет одной из самых холодных в Европе. Дневная температура воздуха составит +17+24 градусов. В воскресенье, 18 августа, температура воздуха начнет выравниваться.

Как ранее сообщало РБК-Украина, со следующей недели в Украине ожидается значительное потепление. Дневная температура в Киеве 19 августа составит +25+27 градусов тепла, будет солнечно и без осадков.