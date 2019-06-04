Завтра в Україні очікуються дощі та шквали

Погода в Україні: завтра, 5 червня, в більшості областей очікуються дощі та грози, температура повітря прогріється до +33 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Діденко у Facebook.

Як повідомляє синоптик, в більшості областей України завтра дощі або зливи, грози. Під час гроз очікуються шквали і град. У північно-східної частини України, Сумській і Харківській областях буде без істотних опадів. Однак, середу в східних областях прогнозується поривчастий вітер.

"5 червня Україна буде залишатися однією з найбільш спекотних країн Європи: завтра вдень очікується +24 +29 градусів, на сході та півдні +28 +33 градуси", - зазначила синоптик.

У Києві в середу місцями очікується дощ і гроза. Температура повітря найближчої вночі становитиме +17 +19 градусів, а вдень повітря прогріється до +25 +27 градусів.

"Пийте побільше корисної рідини, надягайте натуральні і світлі тканини, купіть термальну водичку, пшикати на себе і симпатичного сусіда в транспорті, вичісуйте кішок і поставте їм у приміщенні в різних місцях побільше мисочок зі свіжою водою. Літо розкручується", - заявила синоптик.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде тепло, в більшості областей пройдуть короткочасні грозові дощі. Місцями можливі сильні зливи, шквали, град.

У Києві сьогодні очікується дощ і гроза, максимальна температура повітря до +29 градусів, під час дощу зниження до +24 градусів.

Також у Київській області 3-5 червня переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Києву 3 червня висока (4 класу) пожежна небезпека.