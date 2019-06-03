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В Україні завтра місцями сильні зливи та шквали

Новини » Суспільство    03.06.2019 - 14:35
В Україні завтра місцями сильні зливи та шквали
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура повітря прогріється до +32 градусів

Погода в Україні завтра, 4 червня, буде теплою, в більшості областей пройдуть короткочасні грозові дощі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За даними синоптики, температура повітря буде високою знову. Зокрема, протягом дня від +25 до +30 градусів, на півдні та сході до +32 градусів, у західних областях від +22 до +27 градусів.

Завтра також в більшості областей України пройдуть короткочасні грозові дощі. Місцями можливі сильні зливи, шквали, град.

У Києві у вівторок очікується дощ і гроза, максимальна температура повітря до +29 градусів, під час дощу зниження до +24 градусів.

Температура води в Дніпрі біля Києва складе 20-21 градус.

Нагадаємо, погода в Україні 3 червня сприятиме підвищеного рівня пожежної небезпеки.

У Київській області 3-5 червня переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Києву 3 червня висока (4 класу) пожежна небезпека.

РБК-Україна писало, що 3 червня погода в Україні буде дощовою, сухий прогнозується лише у Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях, температура повітря вдень сягне +31. У столиці України 3 червня вдень і вночі прогнозується без опадів, денна температура повітря становитиме від +27 до +29, вночі від +15 до +17. Вітер північно-східний, 5-10 м/сек.

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