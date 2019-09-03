Завтра в Україні очікуються дощі і грози

Погода в Україні завтра, 4 вересня, буде дощовою, температура +30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргидрометцентр.

За даними синоптиків, 4 вересня в Україні, крім східної частини, Криму та Приазов'я, місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м / с.

Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій областях і на крайньому сході становитиме +10 +15 градусів, на решті території +16 +20. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +19 +24, на Лівобережжі країни +25 +30 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 4 по 6 вересня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Крім того, погода в Україні сприяє утриманню рівня пожежної небезпеки практично на всій території країни впродовж 3-6 вересня.

За прогнозами синоптиків, небезпечна пожежна ситуація протримається з 3 по 6 вересня на всіх території України, крім Львівській, Волинській та Рівненській областях.

Крім того, у Житомирській та Вінницькій областях оголосили штормове попередження. На заході країни і частково в центральних областях очікуються грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/сек.

Також сьогодні, 3 вересня, у Києві погіршиться погода, очікується посилення вітру і грози. До кінця доби 3 вересня очікується гроза, пориви вітру 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).