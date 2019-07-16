Завтра в Україні очікуються дощі з грозами

Погода в Україні завтра, 17 липня, буде дощовою, температура +28. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр Facebook.

Як повідомляють синоптики, 17 липня по всій території України, крім південної частини, очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +10 +15, на узбережжі морів до +19. Вдень в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях теспература повітря становитиме +19 +24, на решті території +23 +28 градусів. У Карпатах вночі очікується +4 +9 градусів тепла, вдень +9 +14.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в період з 16 по 18 липня в більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Крім того, за інформацією синоптика Наталки Діденко, 17 липня очікується дощ і прохолодна погода, а вже з 19 липня в Україну повернеться спека.

Також синоптики попереджають, що сьогодні в більшості областей, грози, в Приазов'ї та східних областях подекуди значні дощі, град і шквали 15-20 м/сек.