Завтра в Україні очікуються дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м / с.

Погода в Україні завтра, 28 вересня, очікується дощ, температура +23. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру Facebook.

За прогнозом синоптиків, 28 вересня вночі у Львівській та Рівненській області, Волині, а вдень у західних, місцями в північних і Вінницькій області очікуються невеликі дощі. На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +4 +9, на півдні і заході країни +7 +12 градусів. Вдень температура повітря прогріється до +13 +18, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті місцями очікується +19 +23 градуси.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в кінці вересня - початку жовтня в Україні значно потеплішає, але "бабине літо" очікується не на всій території України, а лише на сході і півдні України

Крім того, за прогнозом синоптика Наталії Діденко, на вихідні, 27 і 28 вересня, буде теплою і хмарною, очікуються дощі, температура +24. У Києві В суботу, 28 вересня, опадів не передбачається. Температура повітря становитиме близько +17 градусів. У неділю, 29 вересня, в столиці пройдуть дощі, але буде ще тепліше, до +19 градусів.