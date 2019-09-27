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Завтра в Украине ожидаются дожди

Новости » Общество    27.09.2019 - 22:00
Завтра в Украине ожидаются дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ветер в основном юго-западный, 5-10 м / с.

Погода в Украине завтра, 28 сентября, ожидается дождь, температура +23. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, 28 сентября ночью во Львовской и Ровненской области, Волыни, а днем ​​в западных, местами в северных и Винницкой области ожидаются небольшие дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер в основном юго-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью составит +4 +9, на юге и западе страны +7 +12 градусов. Днем температура воздуха прогреется до +13 +18, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье местами ожидается +19 +23 градуса.

Завтра в Украине ожидаются дождиНапомним, РБК-Украина сообщало, что в конце сентября - начале октября в Украине значительно потеплеет, но "бабье лето" ожидается не на всей территории Украины, а только на востоке и юге Украины

Кроме того, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, на выходных, 27 и 28 сентября, будет теплой и облачной, ожидаются дожди, температура +24. В Киеве в субботу, 28 сентября, осадков не предвидится. Температура воздуха составит около +17 градусов. В воскресенье, 29 сентября, в столице пройдут дожди, но будет еще теплее, до +19 градусов.

В Украине на выходных ожидается потепление Синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходных
Новости Украины ПогодаГидрометцентр
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