В Україні у п'ятницю різко похолодає

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На День Конституції в Україні очікується похолодання

Погода в Україні на День Конституції, 28 червня, погіршиться, очікується похолодання і дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

За даними синотиков, завтра, 27 червня, в Україні очікується до +34 градусів і дощі на заході, півночі та в центральних областях. Зокрема, на півдні України завтра очікується від +30 до +34, на півночі - від +25 до +29, на сході - від +30 до +33, на заході - від +25 до +30 градусів, в центрі - від +30 до +33. У Києві завтра до +28, можливий дощ.

На День Конституції, 28 червня, спека в Україні спаде. Максимальна температура повітря складе +29, при цьому мінімальна +20. Так, найпрохолодніше в п'ятницю буде на півночі країни і в Києві, де очікується від +20 до +22, вдень від +13 до +16 вночі.

На сході країни 28 червня очікується від +23 до +25, на заході - від +21 до +24, на півдні - від +26 до +29, у центральних областях - від +22 до +27.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну йде циклон Otto, який несе похолодання, а також дощі і грози. Зокрема, завтра, 27 червня, в Україні очікуються грозові дощі, а з п'ятниці - похолодання, яке протримається і на вихідних.