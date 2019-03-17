Завтра в Україні очікується найтепліший день

У вівторок, 19 березня, в країну знову прийде похолодання з дощами

В понедельник, 18 марта, погода в Украине улучшится, температура местами поднимется до +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Как сообщается, понедельник станет самым теплым днем с ближайшей перспективы. Местами столбик термометра поднимется до 22 градусов выше нуля.

Отмечается, что в Винницкой и Черновицкой областях завтра ожидается температура от +17 до +22 градусов днем. В восточных областях воздух прогреется от +7 до +11 градусов. А во Львовской области днем 6-10 градусов выше нуля.

"Завтра будет много солнца, без осадков, лишь на крайнем западе может что-то покапать. В центре и на севере вероятен порывистый ветер", - добавила Диденко.

По прогнозу синоптика, в столице завтра, 18 марта, температура может достичь +18, местами до +20. Завтра в Киеве ожидается порывистый ветер.

Однако, во вторник, 19 марта, в страну вновь вернется похолодание, которое принесет с собой осадки.

"Во вторник эта роскошь уже закончится, температура снизится, на западе и севере проплывут облака и пройдут дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в воскресенье, 17 марта в западных и восточных областях Украины ожидаются осадки. Температура в день поднимется до +17. В Киеве сегодня осадков не ожидается, температура будет колебаться от 8 до 10 градусов выше нуля. В Крыму без осадков, днем до +10.