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В Україні очікується погіршення погодних умов

Новини » Суспільство    17.03.2019 - 10:58
В Україні очікується погіршення погодних умов
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с

У неділю, 17 березня, на всій території України очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, вночі 17 березня на всій території країни очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві та області сьогодні вночі також очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у неділю, 17 березня у західних та східних областях України очікуються опади. Температура в день підніметься до +17. У Києві сьогодні опадів не очікується, температура коливатиметься від 8 до 10 градусів вище нуля. У Криму без опадів, вдень до +10.

Як писало РБК-Україна, сьогодні у річках Закарпатської області очікується підйом рівня води. У верхів'ї річки Тиса та у її притоках очікується підняття рівня води на 0,3 - 1,0 м, а у ділянці Великий Бичків - Вилок та в нижніх течіях річки Боржава рівень води може піднятися на 1,0 - 1,5 м в межах русла. Негативних наслідків від підняття рівня води в річках не очікується.

Нагадаємо, що у неділю, 17 березня 2019, у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей у зв'язку з опадами, хуртовинами та подальшою відлигою очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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