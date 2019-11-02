ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сьогодні на заході України можливі дощі

Новини » Суспільство     02.11.2019 - 10:00
Сьогодні на заході України можливі дощі
Ілюстративне фото (Matt Cardy/Getty Images)

У Києві без опадів, вночі до -3

Погода в Україні у суботу, 2 листопада, погіршиться у західних областях, там можливі невеликі дощі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Як прогнозують українські синоптики, сьогодні на заході країни варто очікувати невеликі дощі, в день температура повітря коливатиметься від +5 до +9, вночі похолодає до -3. На решті території опади не прогнозуються.

Вдень термометри покажуть від +3 до +8, вночі температура знизиться до -1...-6 градусів. У східних областях стовпчики термометрів вночі опустяться до -8...-10 градусів.

Сьогодні на заході України можливі дощі

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде сухо, але прохолодно. Вдень температура повітря триматиметься в межах +6...+8 градусів. Вночі термометри у столиці покажуть від -1 до -3 градусів. Вітер південний, 7-12 м/с.

Сьогодні на заході України можливі дощі

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попереджали, що вночі 2 листопада температура повітря знизиться до -12 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть не більше +1...+6 градусів. У Закарпатській та південних областях буде тепліше, вдень до +6...+11.

Синоптики розповіли про погоду на вихідних в Києві В Києві в жовтні зафіксували чотири температурні рекорди
Новини України Гідрометцентрдожди
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся