Сьогодні на заході України можливі дощі

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У Києві без опадів, вночі до -3

Погода в Україні у суботу, 2 листопада, погіршиться у західних областях, там можливі невеликі дощі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Як прогнозують українські синоптики, сьогодні на заході країни варто очікувати невеликі дощі, в день температура повітря коливатиметься від +5 до +9, вночі похолодає до -3. На решті території опади не прогнозуються.

Вдень термометри покажуть від +3 до +8, вночі температура знизиться до -1...-6 градусів. У східних областях стовпчики термометрів вночі опустяться до -8...-10 градусів.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде сухо, але прохолодно. Вдень температура повітря триматиметься в межах +6...+8 градусів. Вночі термометри у столиці покажуть від -1 до -3 градусів. Вітер південний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попереджали, що вночі 2 листопада температура повітря знизиться до -12 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть не більше +1...+6 градусів. У Закарпатській та південних областях буде тепліше, вдень до +6...+11.