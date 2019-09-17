Завтра в Україні очікується похолодання і сильний вітер

Погода в Україні у середу, 18 вересня, буде вітряною з періодичними опадами і похолоданням до +15. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За прогнозом синоптика, в Україні очікується сильний, до штормового, вітер. Його західні та північно-західні пориви сягатимуть 15-22 м/с. Температура повітря знизиться до +11+15 градусів, на півдні - +15+21 градуси, в Криму - до +25 градусів.

у Києві В середу очікується волога, холодна і вітряна погода. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, похолодає до +11+13 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Українському Гідрометцентрі попередили про погіршенні погоди у другій половині вересня і прихід заморозків у центральні області та Карпати. Заморозки можливі у гірських районах, а також місцями в Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Також за прогнозом українського Гідрометцентру, різке похолодання призведе до закінчення в середині цього тижня і метеорологічного літа в столиці.