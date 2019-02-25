Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління

Потепління слід очікувати з 4 березня

Погода в Украине: по предварительным прогнозам в Украине потепление начнется 4 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталью Диденко в Facebook

Завтра, 26 февраля, на всей территории Украины ожидается мокрый снег, температура ночью снизится до 3 градусов мороза.

Как отмечается, завтра в Украине ожидается сильный северо-западный ветер, местами до 15-20 метров за секунду.

Мокрый снег ожидается практически на всей территории страны, в западных и южных областях начнется вечером.

Также синоптик отмечает, что сильных морозов уже не будет, однако температура воздуха несколько снизится. Ближайшей ночью 0-3 мороза, завтра днем 0-3 тепла. В западных областях ночью около нуля, днем +3+7 градусов.

В Киеве завтра - мокрый снег, местами дождь. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 тепла до 1 мороза, днем 0+3 градуса.

РБК-Украина писало, что 25 февраля 2019 года на территории Украины преимущественно без осадков, на востоке может пройти небольшой снег с дождем, температура воздуха поднимется до +9.

В Киеве сегодня стоит ожидать сухую и теплую погоду, температура днем 4-6 градусов выше нуля.