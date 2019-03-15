Завтра в Україні очікується дощ та сильний вітер

Сухо та без вітру буде тільки у східних областях

Погода в Украине завтра, 16 марта, в большинстве областей будет неблагоприятной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Как сообщила синоптик, в Украину придет циклон с дождями и штормовым ветром Ожидаются умеренные дожди, ветер западного направления - сильный, до штормовых значений.

"В южной части дожди начнутся уже к вечеру, а вот восток непогода завтра обойдет, там будет преимущественно сухо и без ветряных упреков", - пишет Диденко.

Она отмечает, что температура воздуха в Украине ночью ожидается 0+4 градуса, завтра днем +4+8 градусов, на юге +7+12 градусов.

В Киеве погода в субботу ожидаются дожди и сильный, до штормового, западный ветер.

"Ближайшей ночью в столице +1+3 градуса, днем 16 марта на фоне дождя и сильного ветра будет холодно, +5, +6 градусов. В воскресенье дождь уйдет, потеплеет, а в понедельник солнце разогреет воздух до апрельских градусов", - добавила Диденко.

РБК-Украина писало, что осложнения погоды в Украине в результате дождей и сильного ветра ожидается в субботу, 16 марта. В воскресенье, 17 марта, погода в Украине улучшится - будет сухо и потеплеет до +10+15 градусов, в западных областях до +14+20 градусов.

Нагалаємо, в минувшие выходные 8-9 марта 2019 года погода в Киеве побила четыре температурные рекорды.