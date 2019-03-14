Синоптики розповіли про погоду в Україні 15 березня

Ілюстративне фото (УНІАН)

У східних та західних областях очікуються невеликі дощі

Погода в Україні: завтра, 15 березня, у східних, вдень і в західних областях очікуються невеликий дощ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Українського гідрометцентру.

Як зазначається, на сході країни та в Карпатах завтра очікується мокрий сніг, а на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вночі від +2 тепла до -3 морозу; вдень +5-10 тепла, у східних областях +2-7 тепла; в Карпатах протягом доби 0-5 морозу.

РБК-Україна писало, що ускладнення погоди в Україні унаслідок дощів та сильного вітру очікується у суботу, 16 березня. У неділю, 17 березня, погода в Україні покращиться - буде сухо та потепліє до +10+15 градусів, у західних областях до +14+20 градусів.

Нагадаємо, що з 16-18 березня у Києві очікується підвищення температури до +12+18 градусів. Натомість з 20 березня температура повітря знову трохи знизиться.

Зазначимо, минулими вихідними 8-9 березня 2019 року погода в Києві побила чотири температурні рекорди. 8 березня у столиці середньодобова температура повітря вперше за 139 років становила +10,1, що на 1,6 вище попереднього рекордного значення температури для цього дня у 2016 році.