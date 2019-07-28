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Завтра в Україні очікується до +33

Новини » Суспільство    28.07.2019 - 21:35
Завтра в Україні очікується до +33
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Майже у всіх областях України завтра без опадів

Погода в Україні завтра 29 липня буде теплою, температура місцями досягне +33 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Повідомляється, що майже у всіх областях України завтра без опадів, лише в Карпатському регіоні, вдень і на півночі Лівобережжя місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі від +14 до +19 градусів тепла, на узбережжі морів до +22, вдень до +33.

Нагадаємо, погода в Україні в найближчі дні буде сухою і сонячної майже у всіх областях, температура очікується до +30. 29 липня буде спекотно, температура повітря буде перевищувати +30 градусів.

Дощі витягнуться фронтальної ниткою з далекої півночі, від Волинської та Рівненської областей до Сумської та Харківської, повідомила синоптик. Також вірогідні дощі з грозами у Вінницькій та Одеській областях. При цьому в більшій частині України буде сухо і сонячно. У Києві понеділок буде спекотним, близько +30 градусів. Істотні опади не очікуються.

Зазначимо, погода в Україні протягом неділі, 28 липня, погіршиться в західних областях. За прогнозом синоптиків, у західних областях сьогодні очікуються сильні грози. В Закарпатській області прогнозується значний дощ, який місцями буде з градом і шквалами вітру до 20 м/сек.

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