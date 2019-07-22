Завтра в Україні переважатимуть дощі

Погода в Україні у вівторок, 23 липня, буде переважно дощовою, але теплою, вдень до +30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, завтра майже на всій території країни очікуються короткочасні дощі, які чергуватимуться з сонцем. Найменша ймовірність дощів у східних областях.

Також очікується невелике зниження температури повітря. У вівторок температура коливатиметься в межах +22…+26, на заході буде трохи прохолодніше, там стовпчики термометрів покажуть +18…+24. У східних та південних областях очікується найспекотніша погода, вдень від +26 до +29, місцями до +30.

У Києві, за словами Діденко, 23 липня істотних опадів не очікується, можливі короткочасні дощі, місцями з грозами. У столиці температура вдень буде комфортною в межах +24…+26, вночі опуститься до +15…+18.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у понеділок, 22 липня, у Києві очікується погіршення погоди. Прогнозується гроза та посилення вітру до 24 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження. Температура коливатиметься від +26 до +28.