Завтра в Україні буде тепло та сонячно

Погода в Україні завтра, 24 квітня, очікується теплою, лише в Закарпатській області очікується невеликий дощ. Про це повідомляється у Facebook "Українського гідрометцентру".

Зазначається, що на решті території України завтра без опадів.

Вітер південно-східний (у східних областях - північно-західний), 5-10 м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +3-8 градусів тепла, вдень +18-23 градусів, в західній частині та на узбережжі морів +14-19 градусів.

Раніше повідомлялося, що перед Великоднем у ніч на неділю дощі та подекуди грози пройдуть у західних областях України, вдень 28 квітня на заході також періодично дощитиме і волога хмарність пошириться на Житомирську, Вінницьку та Київську область. У західних областях вдень 28 квітня похолодає на 3-6 градусів. На решті території України в неділю ще побуде тепла погода.

РБК-Україна писало, що погода в Україні 23 квітня очікується теплою, вночі очікуються заморозки і сильний вітер на заході країни. Однак, за прогнозами синоптика Наталки Діденко, заморозки найближчими днями підуть з України.