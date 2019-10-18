Завтра в Україні буде тепло і без опадів

Завтра, 19 жовтня, погода в Україні буде теплою і без опадів, температура +22. про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 19 жовтня в Україні без опадів. Вночі та вранці очікуються тумани (у західних і північних областях - місцями).

Вітер південний, південно-східний, 3-8 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +4 +9, а на узбережжі морів до +12 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17 +22 градусів.

Нагадаємо, синоптик Наталя Діденко дала прогноз погоди на вихідні. Синоптик повідомила, що температура повітря вночі становитиме +6 +12 градусів. Вдень очікується +17 +24. Вітер південний 3-8 м/с або штиль.

За прогнозом синоптика, відчутне похолодання очікується до 23 жовтня. Температура повітря знизиться до +15 +19 градусів.

Зазначимо, період сухої і теплої осінньої погоди, який зазвичай називають "бабиним літом", триватиме у Києві до наступних вихідних, до 25-27 жовтня. На початку наступного тижня температура трохи знизиться і вже не буде перевищувати 20 градусів. Наступний місяць, листопад, в Києві зазвичай приносить дощі і істотне зниження температури.