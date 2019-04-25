Завтра ЦВК може завершити прийняття протоколів з мокрими печатками, - Радченко

Завтра Центральна виборча комісія може завершити прийняття оригіналів протоколів з мокрими печатками. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко.

Так, 26 квітня ЦВК планує продовжити безперервне засідання, на якому планується отримати оригінали протоколів з результатами голосування від ще трьох окружних виборчих комісій.

Радченко наголосив, що завершення протоколів є цілком можливим у цю пятницю.

"Це можливо. Але в разі якщо протоколи будуть повністю відповідати вимогам законодавства. На завтра заплановано ще три комісії, одна з них - уточнення протоколів. Якщо ще хтось буде на уточненні, то можливо, це затягнеться", - заявив радченко.

В ЦВК наголошують, що дата оголошення результату виборів залежить не тільки від оперативної роботи комісій. Зокрема, одразу після завершення прийняття паперових протоколів з мокрими печатками, Центрвиборчком направить звернення до судів з проханням надати інформацію про відсутність судових позовів.

"В той день, коли будуть опрацьовані протоколи окружних виборчих комісій та протоколи дільничних виборчих комісій закордонного виборчого округу (ЦВК направить звернення до судів - ред.), до цього у нас немає підстав направляти таке звернення. Будемо намагатись контактувати з судами таким чином, щоб вони надали нам інформацію вчасно. Ми б дуже не хотіли, щоб це загальмувало процесс", - повідомив заступник голови ЦВК.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 25 квітня ЦВК прийняла протоколи про підсумки повторного голосування ОВК 197 територіальних виборчих округів на президентських виборах в Україні. Останній протокол було прийнято про підсумки повторного голосування ОВК ТВО № 187 (Хмельницька область).

Нагадаємо, за результатами підрахунку 100% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,22%. Петро Порошенко отримав 24,45% голосів.