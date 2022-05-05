Завтра відбудеться евакуація з Маріуполя, збір біля ТРЦ "Порт Сіті", - Верещук

Віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук анонсувала евакуацію з Маріуполя, яка відбудеться завтра, 5 травня. Повідомляється, що збір запланований на 12:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ірини Верещук.
Нагадаємо, що після часткової евакуації цивільних, 2 травня, російські військові відновили обстріли по території комбінату. Під час вогню вони застосовували артилерію, авіацію, танки й бойові кораблі.
Наступного дня окупанти почали штурм "Азовсталі". Як зазначив начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, штурм ведеться за кількома напрямками.