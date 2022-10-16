Завтра Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит девятый пакет санкций против РФ

Завтра в Люксембурге соберется Совет Евросоюза по иностранным делам. Среди вопросов повестки дня – девятый пакет санкций против России.
Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Министры иностранных дел стран ЕС будут призывать к большей поддержке Украины, вести работу над девятым пакетом санкций против РФ, а также механизмом конфискации замороженных российских государственных активов и созданию специального трибунала за преступления, совершенные Россией", - заявил Ринкевичс.
В Совет ЕС по иностранным делам входят министр Европы и иностранных дел Евросоюза, а также министры иностранных дел стран-членов ЕС.
Ранее мы писали, что в Евросоюзе предлагают ввести против Беларуси все санкции, которые были применены в отношении РФ.
Также сообщалось, что Европейский Союз продлил на год санкции против России, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия.
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