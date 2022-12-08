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Завтра в Одессе не будет работать электротранспорт: названа причина

Фото: завтра в Одессе не будет работать электротранспорт (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Завтра, 9 декабря, на протяжение дня в Одессе и пригородах на маршрутах не будут ходить троллейбусы и трамваи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского горсовета.

Это связано с существенно ограниченными лимитами на потребление электроэнергии, которые действуют в областном центре после последней массированной ракетной атаки со стороны армии РФ.

Напомним, что утром в Одессе сообщали о массовых авариях в системах из-за напряжения, которое произошло вследствие возвращения электрики в дома.

Добавим, что сегодня, 8 декабря, в Одессе и соседних населенных пунктах анонсировали возвращение света в дома, в частности, для налаживания работы отопления.

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